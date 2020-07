Terrore a Posillipo, rapina in casa: colf legata alla sedia

Rapina in casa in un appartamento di via Villanova a Posillipo. I malviventi hanno sequestrato la domestica georgiana, sola in casa nel momento del raid, dato che i proprietari dell'appartamento erano fuori città.

Portati via gioielli per un valore di oltre duecentomila euro. I malviventi sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Al ritorno a casa i proprietari preoccupati per il fatto che la porta di ingresso non si apriva e che la colf non rispondeva hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti sono riusciti ad entrare in casa trovando la domestica legata ma non imbavagliata.

Sul posto intervenuta la scientifica per i rilievi delle impronte. La colf è stata portata al Fatebenefratelli per le ferite riportate ai polsi con i fili elettrici.