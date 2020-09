Napoli set cinematografico, ciak di Benvenuti in casa Esposito in via Monte di Dio

Riprese in un terrazzo di uno storico palazzo di via Monte di Dio per "Benvenuti in casa Esposito", film di Gianluca Ansanelli con un grande cast: Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Nunzia Schiano, Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone, Gianni Ferreri, Peppe Lanzetta.

La storia narra della famiglia allargata di Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra. Tonino riceve dal clan un sussidio mensile e potrebbe vivere di rendita. Invece si intestardisce a voler imitare le gesta paterne, senza riuscirvi.

E' un mix esilarante tra i Cesaroni e i Soprano, uno spaccato divertente e allo stesso tempo crudele della Napoli contemporanea.

Sceneggiatura tratta dal romanzo omonimo di Pino Imperatore. Produzione: Bartlebyfilm, Run Film.

(FOTO DI LUCA RAIMONDI)